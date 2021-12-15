В Україні з'явиться День людей з історією раку

В Україні започаткують День людей з історією раку, відповідний проект указу президента був схвалений на засіданні уряду в середу, повідомляє Інтерфакс-Україна.

День людей з історією раку відзначатимуть щороку першої неділі червня. Зазначається, що таке рішення ухвалено з метою вшанування самовідданої боротьби людей, хворих на рак, їх сили волі та героїчної тяги до життя.

Очікується, що реалізація рішення спрямована на активізацію діяльності щодо запобігання виникненню та поширенню захворюваності на онкологічні захворювання, привернення уваги держави та суспільства до проблем людей, які живуть з історією раку.