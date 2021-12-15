Кабмін затвердив умови "тарифних" субвенцій

Уряд на засіданні у середу, 15 грудня, затвердив порядок та умови надання субвенцій на покриття різниці у тарифах на тепло, заявив прем'єр-міністр Денис Шмигаль, повідомляє Корреспондент.

"Місцеві бюджети отримають кошти, щоб покрити різницю у тарифах на тепло та погасити заборгованість перед Нафтогазом... Отримання коштів дозволить теплопостачальникам позбутися боргів та розпочати модернізацію власних підприємств", - сказав прем'єр.

Він нагадав, що виконання цих умов передбачено у Меморандумі з місцевою владою.

"Уряд виконує свої зобов'язання. Керівники міст зі свого боку зобов'язалися не підвищувати тарифи на тепло та гарячу воду для людей цього опалювального сезону", - зазначив Шмигаль.

Також глава Кабміну запевнив, що Україні вистачить енергоресурсів для проходження опалювального сезону.

"Станом на середину грудня у нас у сховищах більше 15 млрд куб. газу. Цього абсолютно достатньо, щоб забезпечити блакитним паливом і людей, і комунальні установи, і промислових споживачів", – сказав він.

За його словами, проблеми з вугіллям також виявилися "страшилками".

Прем'єр зазначив з посиланням на дані Міненерго, що у грудні очікується, приблизно, 2 млн тонн українського та імпортного вугілля при прогнозованому споживанні 1,7 млн тонн.