Для вакцинації дітей від 5 років потрібна спеціальна вакцина - експерт

Для того, щоб почати вакцинацію від коронавірусу для дітей від 5 років потрібна спеціальна вакцина. Такий препарат можуть зареєструвати в Україні на початку січня.﻿﻿ Про це розповів голова Національної технічної групи експертів з питань імунопрофілактики Федір Лапій, повідомляє РБК-Україна.

Він зазначив, що в Україні вакцинацію від COVID-19 рекомендували для підлітків (у віці від 12 до 18 років) з урахуванням декількох факторів. Перший - це питання безпеки. Протягом літнього періоду було зібрано чимало даних про використання вакцини для дітей.

"По-друге, оскільки для підлітків в Україні можуть застосовувати тільки один препарат - Pfizer-BioNTech, то ми повинні були переконатися, що у нас буде достатньо вакцин для всіх інших категорій населення. Єдина вакцина, яка у нас є в арсеналі для дітей від 12 років – це Comirnaty від Pfizer - BioNTech" , - розповів експерт. ﻿

У Європі для вакцинації підлітків уже схвалений і препарат SpikeVax (Moderna). Але ця вакцина ще не зареєстрована в Україні, її використовують як гуманітарну допомогу та ввозять у країну за окремою процедурою.

Сама компанія на реєстрацію в Україні не подавалася, самостійно зареєструвати препарат без звернення компанії не можна. Тому її поки не можуть вводити неповнолітнім.

У Китаї також схвалена для щеплень дітям з 6 років вакцина CoronaVac від Sinovac. Але для того, щоб колоти цю вакцину дітям, виробник повинен внести зміни в інструкцію. І тільки тоді МОЗ зможе розглянути ці зміни.

"Ми також відстежуємо результати, ефективність і безпеку застосування щеплень від COVID-19 для дітей від 5 до 11 років. Але для того, щоб почати вакцинацію для цієї вікової категорії потрібна спеціальна вакцина" , - зазначив Лапій. ﻿

Ті країни, які почали прищеплювати дітей від 5 до 11 років вакциною від Pfizer - BioNTech – це не зовсім той препарат, який зараз використовується в Україні. Для дітей доза вакцини в три рази нижче.

"Це не означає, що ми можемо взяти вакцину, яка вводиться в дозуванні 0,3 мл дорослим і ввести дитині 0,1 мл потрібен препарат у відповідній концентрації – ми не можемо використовувати ту вакцину, яку колють підліткам і дорослим" , - розповів експерт. ﻿

Дитячий препарат Comirnaty повинен подати на реєстрацію в Україні виробник вакцини.

"За тією інформацією, якою я володію, вона буде зареєстрована на початку січня" , - повідомив він. ﻿

Експерт зазначив, що діти не є пріоритетною групою для вакцинації, за винятком тих, у яких є серйозні супутні захворювання.