Кубок України з футболу: результати жеребкування 1/4 фіналу

У середу, 15 грудня, в Будинку футболу відбулося жеребкування 1/4 фіналу Кубка України, за підсумками якого були сформовані чотири пари, повідомляє УНІАН.

На цьому етапі за трофей ведуть боротьбу вісім команд. Команди були поділені на сіяних і несіяних.

Сіяний: "Зоря "(Луганськ), "Ворскла" (Полтава), "Динамо" (Київ), "Шахтар"(Донецьк)

Несіяні: "Олександрія", "Львів", "Металіст" (Харків), "Дніпро-1"

Результати жеребкування:

"Олександрія" - "Динамо" (Київ)

"Дніпро-1" - "Ворскла" (Полтава)

"Львів" - "Шахтар" (Донецьк)

"Металіст" (Харків) - "Зоря" (Луганськ)

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