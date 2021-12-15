Військовий призов по-новому та зарплати медикам: що прийняв Кабмін

Кабмін 15 грудня традиційно розпочався з теми коронавірусу. Прем'єр-міністр Денис Шмигаль зазначив, що темпи захворюваності падають. Але водночас скорочуються і темпи вакцинації. Він закликав українців, які вже зробили вакцину, агітувати родичів та знайомих, розповідаючи їм про користь щеплень, повідомляє Страна UA.

Також Денис Шмигаль згадав, що вже розпочався розподіл "Вовиної тисячі", щоправда, поки що в рамках пілотного проєкту - для тих, хто наперед зареєструвався. Нардеп Олексій Гончаренко запропонував ініціювати рішення щодо використання цих коштів також на оплату комуналки та ліків для всіх, а не лише тих, хто старше 60 років.

Адаптивний карантин в Україні було продовжено до 31 березня 2022 року.

Друга гаряча тема – опалювальний сезон. Денис Шмигаль заявив, що йде стабільно, газу вистачає (на середину грудня його 15 млрд кубів у підземних сховищах). По вугіллю прем'єр відповів, що у грудні очікуються постачання 2 млн тонн за потреби на місяць 1,7 млн. При цьому про поточні запаси вугілля Шмигаль нічого не сказав. А вони - менше ніж 450 тисяч тонн, що вдвічі нижче за гарантований мінімальний запас.

Також, що цікаво, Денис Шмигаль сказав, що в Україні немає і не було від початку опалювального сезону жодних віялових відключень, якими лякають українців. Ну а відключення світла, що почастішали, він пояснив аварійними або плановими роботами. Хоча для українців, які сидять без світла, загалом немає різниці, як ці відключення називаються – віяловими чи плановими.

Що ще ухвалив Кабмін 15 грудня

Підготовка до референдуму

Кабмін погодив законопроєкт, яким вноситься низка змін до чинного законодавства щодо організації та проведення референдумів. Як зазначено в пояснювальній записці, така необхідність виникла після ухвалення закону про всеукраїнський референдум на початку цього року.

Зміни, зокрема, будуть внесені до законів про політичні партії та реєстр виборців.

Для політичних партій прописали право брати участь у референдумі (і відповідно агітувати населення). Для участі у референдумі партії можуть створювати фонди агітації, але за підсумком мають надавати звіти щодо джерел надходження та витрачання коштів.

Оборонка в оренду

Уряд схвалив законопроєкт щодо господарської діяльності в армії. Так, зі списку можливих орендарів військового майна виключили фізичних та юридичних осіб, які мають тісні особисті або економічні зв'язки з державою-агресором.

Також прописали, що військове майно передаватиметься в оренду на конкурсах, з оцінкою його вартості та формуванням комісій з-поміж представників Міністерства оборони та Фонду держмайна.

Залізничні штрафи

В Україні встановлять серйозну відповідальність за втручання у роботу залізничного транспорту. Кабмін погодив законопроєкт, який передбачає внесення змін до Кримінального кодексу щодо цього.

Йдеться про крадіжки на залізниці, зокрема, розукомплектацію вагонів. У 2019 році було зафіксовано майже 26 тисяч подібних випадків, але відкрили менше ніж 6 тисяч кримінальних справ.

Крім крадіжки вантажів, зловмисники розбирають на брухт залізничне полотно. У результаті загальні збитки зросли з 75 млн гривень у 2017 році до 213,8 млн у 2019 році.

Зазначимо, що штрафи у таких справах в КК вже є. Наприклад, за прийом металобрухту "залізничного" походження. Але тепер їх пропонується збільшити – з 50-250 неоподатковуваних мінімумів до 1500-2000 мінімумів (до 25,5-34 тисячі гривень). Плюс за цією статтею з'явилася можливість ув'язнення на рік. Елементи залізничної інфраструктури можна буде приймати на брухт тільки від суб'єктів господарської діяльності за наявності акта на списання майна.

Пошкодження залізничного полотна або інфраструктури, за яке зараз покладено штраф у 50-200 неоподатковуваних мінімумів, також каратиметься штрафом у 1,5-2 тисячі неоподатковуваних мінімумів або виправними роботами на строк до 2 років.

Стипендії від Зеленського

Кабмін погодив проєкт указу президента щодо виділення стипендій для молодих письменників, музикантів, акторів, художників та ін.

Засідання комісії із розподілу стипендій відбулося ще у вересні цього року. Усього було подано 460 заявок (стипендій – 250)

Розмір стипендій у межах прожиткового мінімуму. З 1 січня 2022 року – 2480 гривень, з липня – 2600, з грудня – 2684. У бюджеті на наступний рік на ці цілі передбачено близько 7,6 млн гривень. Зі списком стипендіатів можна ознайомитися тут.

Муніципальна няня – не для всіх

Сьогодні Кабмін вніс зміни до порядку відшкодування вартості послуги "Муніципальна няня".

Нововведень кілька. По-перше, послуга тепер доступна далеко не всім. Її залишили тільки для сімей, діти яких потребують особливого догляду (мають тяжкі захворювання), якщо у батьків група інвалідності чи няня потрібна для двох та більше дітей.

Компенсацію послуг няньки при цьому не змінювали - вона становить прожитковий мінімум для дитини до 6 років, а для дітей, які потребують особливого догляду - два прожиткові мінімуми.

По-друге, прописали жорсткіші вимоги до документів. Договір з нянею реєструватимуть у спеціальній електронній базі даних, у ньому обов'язково має вказуватися вартість послуг няні. Якщо пакет документів неповний, у компенсації можуть відмовити, але заявники мають право протягом п'яти робочих днів донести папери, що бракують.

На сьогодні послугою муніципальна няня користується майже 6,3 тисячі сімей, на компенсації яким у бюджеті на цей рік закладено близько 332 млн гривень.

Як рахуватимуть зарплати медикам

Кабмін ухвалив постанову щодо зарплат медиків. Нагадаємо: у бюджеті наступного року для них передбачено оклади по 14,5-20 тисяч.

У новому документі розписано як формуватиметься зарплата головного лікаря та решти медперсоналу. Усі обов'язки щодо визначення окладів поклали на місцеві органи виконавчої влади, наглядові ради клінік - саме вони повинні будуть визначати, які суми вказувати у контрактах. Також прописали формулу - зарплата головного лікаря та інших керівників має відрізнятися від латок медичного персоналу не більше ніж на 60%.

Також при визначенні окладом медикам мають враховуватися обсяг та складність роботи, кваліфікація та рівень відповідальності.

При цьому, що цікаво, у фінансово-економічних розрахунках до цієї постанови зазначено, що у 2021 році програма, за якою фінансуються зарплати медикам (програма медгарантій), становить 122,6 млрд гривень. Наступного року буде близько 157,5 млрд гривень. Незрозуміло, як при цьому медикам збираються суттєво підвищити оклади, адже фінансування збільшується явно не в рази. У 2023 році передбачено близько 156 млрд, а в 2024 році - 177,7 млрд грн.

Стипендії для молоді Донбасу та Криму

Кабмін вніс зміни до низки законодавчих актів щодо жителів Донбасу та Криму.

Зокрема, з'явилася норма, яка передбачає проведення безкоштовних курсів для молоді з непідконтрольних територій Луганської та Донецької областей та Криму щодо підготовки до вступу до українських вишів. Учням платитимуть стипендії (розмір – три прожиткові мінімуми на місяць, а це близько 7 тисяч гривень), покриватимуть вартість проживання у гуртожитках, проводитимуть різноманітні культурні та масові заходи.

Реінтеграційні курси можуть відвідувати також молоді люди з-поміж внутрішньо переміщених осіб, але про стипендії для них уже нічого не йдеться. Для участі у програмі оберуть 25 навчальних закладів.

Скільки нітратів та нафти має бути у чорноземах

Кабмін встановив нормативи щодо концентрації різних речовин у ґрунтах.

Наприклад, для нітратів це 130 міліграмів на кілограм ґрунту, для бензолу – 0,3 міліграма, для марганцю – 1500 міліграм, для нафти – 1000 міліграм тощо. В ухвалі прописані граничні норми для більшості елементів з таблиці Менделєєва, включаючи радіоактивні.

Призов по-новому

Кабмін вніс зміни до положення про заклик на військову службу.

Змін кілька. По-перше, технічні: військові комісаріати замінили на територіальні органи комплектації та соціальної підтримки.

По-друге, прописано, що особи з інвалідністю, які не можуть вільно пересуватися, не викликатимуть у військкомати. Перелік захворювань має окремо затвердити Міноборони за погодженням із МОЗ. Рішення щодо таких призовників комісії прийматимуть на підставі документів.

По-третє, формулювання про розшук призовників замінили на "уточнення місцезнаходження". При цьому можливість залучення Нацполіції до такого уточнення зберегли.

Як і обов'язок поліцейських примусово доставляти "уклоністів" на призовні дільниці.

По-четверте, прописали можливість для осіб призовного віку, які служать у ДБР чи Службі судової охорони, просто подати до комісії відповідні підтвердження.

Більше грошей на дороги

Кабмін переглянув програму з автомобільних доріг на 2018-2022 роки, яка реалізується Укравтодором. По ряду об'єктів фінансування вкотре збільшили. Наприклад, дорогою М23 Виступовичі - Житомир - Могилів-Подільський фінансування збільшили з 75 млн до 80,8 млн, дорогою Т-02 Могилів-Подільський - Бершадь - Умань з 38,5 до 55,3 млрд тощо.

Загалом бюджет на об'єкти капітального ремонту зріс із 686 до 703 млн.