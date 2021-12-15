Росія та Китай обговорили ще один крок щодо відмови від долара

На переговорах по відеозв'язку лідери Росії та Китаю говорили про створення фінансової структури, на яку не могли б впливати треті країни, повідомляє Российская газета.

Про це повідомив журналістам помічник російського президента Юрій Ушаков.

"Особлива увага була приділена необхідності активізації зусиль щодо формування незалежної фінансової структури для обслуговування торгових операцій Росії та Китаю", - сказав Ушаков. "Щоб треті країни не могли впливати", – уточнив він.

І Володимир Путін, і Сі Цзіньпін також виступили за збільшення частки національних валют у взаємних розрахунках та розширення співпраці щодо забезпечення доступу інвесторів на фондові ринки один одного, повідомив Ушаков.