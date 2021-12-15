МЗС відреагувало на звинувачення РФ на адресу українського журналіста Цимбалюка

Романа Цимбалюка, українського журналіста та кореспондента УНІАН у Москві російські правоохоронці звинувачують в екстремізмі. У МЗС України вже прокоментували ситуацію та запевнили, що будуть підтримувати журналіста в РФ.

Про звинувачення повідомили сам Цимбалюк та його адвокат Микола Полозов.

"Єдиний акредитований у Росії український журналіст Роман Цимбалюк опинився в цій же Росії поза законом. Як водиться, звинуватили в екстремізмі. Поки що збираються заводити кілька адміністративних справ за 20.3.1 КоАП РФ" , - написав Полозов у Facebook.

Як вважає адвокат журналіста, з боку влади РФ чиниться тиск на іноземного журналіста, "фактично з позбавленням його права на свободу вираження поглядів та здійснення професійної діяльності".

"Вважаю, що такі дії щодо журналістів неприпустимі і за них владі доведеться відповідати в незалежних міжнародних судових інстанціях" , - написав він.

У Міністерстві закордонних справ України вже відреагували на звинувачення.

"Російська влада продовжує випалювати медійне середовище в Росії, тавруючи невигідних їй журналістів і ЗМІ "екстремістами" і "іноземними агентами". МЗС та посольство в Москві на зв'язку із Романом Цимбалюком. Як український громадянин він буде користуватися нашою повною підтримкою" , - написав спікер МЗС Олег Ніколенко.