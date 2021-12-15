Озвучено місце України у рейтингу інвестпотенціалу енергопереходу

З кумулятивною оцінкою 1,74 із 5 Україна посідає 21-ше місце в рейтингу інвестиційного потенціалу країн з погляду здійснення енергопереходу, 48-ме місце – у світовому масштабі, повідомляє Інтерфакс-Україна.

Про це йдеться в десятому звіті Climatescope, який проводить щороку аналітичний центр агентства Bloomberg – BloombergNEF – і який охоплює 136 країн світу (107 таких, що розвиваються, та 29 розвинених).

Аналітики відзначають прогрес країни в частині виконання Першого національно визначеного внеску до Паризької угоди, згідно з яким Україна до 2030 року зобов’язалася скоротити викиди парникових газів до 60% від рівня 1990 року, але зробила це набагато раніше. Зокрема, у 2019 році, згідно з проектом Національного кадастру антропогенних викидів за 1990-2019 роки, викиди CO2 становили 332 млн тонн – 37,6% від рівня 1990 року.

Також зазначено, що Україна, відповідно до Оновленого національно визначеного внеску, зобов’язалася скоротити викиди на 65% до 2030 року і наростити до 2035 року частку відновлюваних джерел енергії (ВДЕ) в електроміксі до 25%.

У звіті наголошується, що Україна досягла попередньої мети щодо збільшення частки ВДЕ до 11% до 2020 року, зокрема, завдяки фінансовим стимулам та пільгам із боку уряду.

Аналітики також згадують про “зелені” аукціони, які очікуються у 2022-2025 роках.

Водночас у розділі “Відмова від викопного палива” йдеться про обіцянку України відмовитися від вугільної енергетики до 2035 року, яку дали представники української делегації на кліматичному саміті у Глазго COP26. Водночас у коментарі порталу Green Deal віце-прем’єр України Ольга Стефанішина повідомила, що Кабмін не затверджував офіційних документів із метою відмови від вугільної генерації до 2035 року, і Міністерство енергетики має скоригувати цю дату.

Аналізуючи транспортний сектор України, експерти звертають увагу на мету Національної транспортної стратегії щодо досягнення 75%-ї частки електротраспорту у внутрішніх перевезеннях до 2030 року, законопроект, що регламентує роботу на маршрутах лише електробусів після 2030 року, а також законопроект, який забороняє імпорт бензинових та дизельних автомобілів в Україну з 2030 року.

Попри відсутність грантів чи кредитів для купівлі електромобілів, Україна має намір за підтримки ЄБРР запровадити безвідсоткові кредити на ці цілі, нагадують у BloombergNEF. Водночас наголошується, що в Україні з 2016 року не стягують ввізне мито на електромобілі і до 2022 року продовжено звільнення від сплати ПДВ.

Найслабша динаміка розвитку спостерігається у секторі ЖКГ. Аналітики наголошують, що Україна дуже залежить від газу в опалюванні будівель, тоді як стандарти енергоефективності перебувають на мінімальному рівні. Водночас згадано про програму “теплих кредитів”.