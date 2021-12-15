Кличко прозвітував про роботу міської влади

За два останніх роки Київ виділив понад 1 млрд грн на боротьбу з коронавірусом та близько 2,2 млрд грн на доплати медикам. Про це мер Києва Віталій Кличко заявив﻿, звітуючи про роботу міської влади у 2021 році.

Кличко зазначив, що цьогоріч столиця виділила понад 266,5 млн грн на боротьбу з коронавірусом.

"Загалом за два роки на заходи з протидії пандемії місто спрямувало понад 1 млрд грн. А також на доплати медикам, які борються з пандемією, минулого року ми виділили 1 млрд гривень. А цього року – майже 1,2 мільярда" , – сказав Віталій Кличко.

Загалом цього року видатки бюджету столиці на медицину становили майже 7 млрд грн. Таку, меншу порівняно з попередніми роками, суму видатків Віталій Кличко пояснив тим, що тепер медзаклади фінансує держава. А міська влада цього року на доплати медичним працівникам виділила майже 1,2 мільярда гривень.

На сучасне обладнання для медзакладів цього року передбачили майже 725 млн грн. На ремонт закладів медичної сфери – понад 740 млн грн, зазначив мер.

Усього ж за останні 7 років у столиці відремонтували 175 відділень у медзакладах, оновили 8 пологових будинків. На це загалом спрямували 7,3 млрд гривень. Також з 2016 року закупили 207 спецавто для надання невідкладної допомоги.

Він додав, що на виплату муніципальної надбавки до зарплати запланували майже 1,3 млрд грн.

«Загалом у Києві для прийому хворих на коронавірус у 31 медзакладі визначено близько 6 тисяч ліжок, які майже на 90% оснащені системою подачі кисню. Апаратів штучної вентиляції легень в комунальних лікарнях сьогодні – понад 500. Концентраторів кисню – понад 1700. Також у потужностях міста – 11 комунальних ПЛР-лабораторій» , – сказав мер Києва.

Він зазначив, що криза, яку спричинила пандемія коронавірусу, сильно б’є по економіці столиці. Так, за період пандемії місто недоотримало близько 8 мільярдів гривень. Проте Київ, наскільки може, продовжує допомагати підприємцям в цій складній ситуації і розширює пільги.