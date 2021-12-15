Створено відносно компактний та дешевий МРТ-апарат

Магнітно-резонансна томографія – потужний інструмент діагностики, але розмір та вартість апарату обмежують його поширення. Гонконзькі вчені розробили компактнішу і доступнішу технологію МРТ. У ній використовується магнітне поле набагато меншого розміру, яке не вимагає екранування, але при цьому здатне виявляти порушення роботи мозку пацієнта, повідомляє Хайтек+.

Процедура МРТ застосовується для сканування м'яких тканин організму та особливо ефективна при діагностиці проблем із мозком – пухлин, травм чи інсульту. При цьому ризики для здоров'я є набагато меншими, ніж при рентгеноскопії або комп'ютерній томографії. Проте апарати для МРТ обходяться дорого, як і їх експлуатація. Вони поглинають багато енергії та вимагають громіздкого магнітного та радіочастотного екранування. Все це разом обмежує використання МРТ, особливо в країнах, що розвиваються.

Фахівці з Університету Гонконгу розробили компактніший апарат МРТ, якому для роботи достатньо магнітного поля силою всього 0,055 Тл, на відміну від стандартних приладів, індукція магнітів яких досягає 3 Тл.

Через менш напруженого магнітного поля пристрій обходиться без екрануючих компонентів, що стали характерною ознакою звичайних апаратів МРТ. Радіочастотне екранування необхідно для запобігання перешкодам, але для нового приладу вчені розробили алгоритми машинного навчання, що усувають перешкоди.

Щодо ефективності апарату, то її перевірили на 25 пацієнтах, у 13 з яких була пухлина мозку, у восьми – ішемічний інсульт, а у чотирьох – внутрішньомозковий крововилив. Знімки вийшли не такими чіткими, як машини з магнітами на 3 Тл, але патології були помітні у всіх хворих.