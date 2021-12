Вусік і Джошуа не при справах - найкращим виявився Фьюрі

Всесвітня боксерська рада (WBC) за традицією підбила підсумки року і назвала найкращих бійців та бої у премії «Краще 2021 року» (The Best of 2021). Переможці визначалися за допомогою голосування, повідомляє Новости и Факты.

У 2020 році боксерами року за версією WBC стали британець Тайсон Ф'юрі та мексиканець Сауль Альварес, а поєдинком року – бій Ф'юрі проти американця Деонтея Вайлдера. 2021 року лауреати практично не змінилися.

Переможці премії WBC

Бій року: Тайсон Ф'юрі (Великобританія) – Деонтей Вайлдер (США) – бій за пояс WBC у надважкій вазі

Як і роком раніше, протистояння цих двох боксерів було визнано найкращим. Цього разу Ф'юрі та Уайлдер зустрічалися вже втретє, і в заключній частині трилогії перемогу знову здобув британець, який нокаутував суперника в 11-му раунді. За поєдинок боксери чотири рази побували у нокдаунах.

Боксер року: Сауль Альварес (Мексика, друга середня вага)

Сауль «Канело» Альварес вдруге поспіль отримав подібну відмінність від WBC. Минулого року він вписав своє ім'я в історію, ставши першим боксером, який об'єднав усі титули у другій середній вазі і лише шостим абсолютним чемпіоном серед чоловіків. Подібне раніше не вдавалося жодному мексиканцю.

Це досягнення підкорилося Альварес після перемоги нокаутом над американцем Калебом Плантом в 11-му раунді. Тепер мексиканцю належать чемпіонські пояси WBA (Super), WBC, WBO та IBF.