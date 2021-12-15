BMW запускає виробництво кросовера X5

Баварський автогігант BMW тепер вироблятиме свій кросовер X5 і на заводі в Китаї. Це необхідно задоволення великого споживчого попиту машину, повідомляє Новости Ю.

Нині німці виробляють X5 у США, але незабаром випуск цього кросовера розпочнеться і на спільному підприємстві з Brilliance. Усі модифікації кросу, реалізовані КНР, досі виготовлялися на фабриці у Південній Кароліні. При цьому складання в Піднебесній жодним чином не вплине на робочі обсяги в Штатах.

За перші дев'ять місяців цього року BMW продав у Китаї майже 700 тисяч автомобілів, це на 20% більше, ніж минулого року. Ще у 2018 році баварський бренд збирався створити до 20 тисяч моделей X5 у Таїланді для подальших китайських поставок після введення Пекіном тарифу у 40% на імпорт із США. Складання X5 у КНР має розпочатися наступного року.

BMW X5 – німецький кросовер, останні три роки компанія випускає четверту генерацію. Машина оснащується спортивними кріслами з підігрівом та електроприводом, світлодіодними фарами, амортизаторами з електроуправлінням, двома екранами по 12,3 дюйми та іншими корисними технологіями.