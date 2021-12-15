"Омікрон" може стати домінуючим у Європі до середини січня

Глава Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн попередила, що штам коронавірусу "Омікрон" може стати домінуючою в Європі до середини січня. При цьому вона додала, що у ЄС достатньо вакцин для боротьби з пандемією, пише Валерія Поліщук, РБК-Україна.

"Якщо ви подивитеся на час, необхідний для подвоєння кількості нових випадків захворювання, то, схоже, воно подвоюється кожні два-три дні. І це масштабно. Нам кажуть, що до середини січня ми повинні очікувати, що штам "Омікрон" стане новим домінуючим варіантом в Європі" , - сказала вона.

Фон дер Ляєн додала, що Європа зараз знаходиться в кращому становищі для боротьби з вірусом.

Вона також наполягає на тому, що "доз вакцини вистачить на кожного європейця", оскільки країни ЄС прагнуть зробити додаткові щеплення для боротьби з варіантом вірусу "Омікрон", що швидко поширюється.