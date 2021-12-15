В ОП скомандували відкласти вибори мера Кривого Рогу

Офіс президента дав команду не включати до порядку денного питання про призначення виборів мера в Кривому Розі, хоча міськрада передала відповідне звернення до Ради ще кілька місяців тому після загибелі мера Костянтина Павлова. Про це, посилаючись на своє джерело в "Слузі народу", повідомляє Телеграм-канал "Політика Країни".

Таким чином, найімовірніше, вибори не встигнуть призначити на кінець березня 2022 року.

Як повідомляє джерело каналу, на Банковій вирішили відтягнути вибори, тому що на даний момент є чітке розуміння, що будь-який кандидат від «слуг» ці вибори розгромно програє, і тому вирішили взяти паузу» .

Також, за словами джерела, найближчим часом буде активізовано кримінальні справи проти нинішнього керівництва міста та в. о. мера Юрія Вілкула з метою змусити його залишити пост.

Депутат фракції "Слуга народу" Аліна Загоруйко повідомила, що не знає, чи Рада до нового року голосуватиме за призначення виборів мера у Кривому Розі.