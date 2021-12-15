У Кремлі знайшли ще один варіант інформаційної війни проти України

Кремлівські пропагандисти вигадали ще один варіант інформаційної війни проти України. "Бойові дії" відбуватимуться у галузі науки, повідомляє Депо.

У 2022 році Кремль за допомогою своїх ручних "республік" - "ЛНР" та "ДНР" - планує опублікувати низку наукових статей про "опір народу Донбасу українській агресії" і таким чином залучити на свій бік міжнародних учених.

"Мета цієї кампанії - дискредитувати Україну у міжнародних наукових колах", - повідомляє голова Східної правозахисної групи Віра Ястребова .

Їй відомо, що "ЛНР" і "ДНР" вже мають домовленості з "вузами" та науковими центрами РФ про відповідні публікації в наукових журналах інших країн.

"У науковому плані, вищі навчальні заклади РФ вже створили легітимізацію "ДНР" та "ЛНР", багато студентів з РФ пишуть статті та дипломні роботи за темами "ДНР" та "ЛНР"", - зазначає Ястребова .

Вона також повідомляє, що у 2022 році Росія та "республіки" ОРДЛО планують провести "міжнародні круглі столи та опублікувати наукові статті іноземними мовами", щоб знайти прихильників серед учених інших країн світу.

"Фактично це ще один етап інформаційної війни, лише на науковому фронті", - резюмує правозахисниця .

Нагадаємо, раніше Ястребова розповіла, як правозахисники перевірили готовність Запорізької, Одеської, Луганської, Донецької та Харківської областей до можливого повномасштабного нападу з боку Росії.