У ЄС пропонують відмовитись від довгострокових газових контрактів

Країни Євросоюзу зможуть швидше перейти на "зелену енергетику", якщо не будуть пов'язані довгостроковими контрактами на імпорт газу, повідомляє Корреспондент.

Єврокомісія запропонувала країнам ЄС не продовжувати довгострокові контракти на імпорт газу для прискорення переходу на "зелену енергетику" та розвиток ринку водню. Про це у середу, 15 грудня, йдеться на сайті ЄК.

"Щоб уникнути блокування Європи викопним природним газом та звільнити більше місця для чистих газів на європейському газовому ринку, Комісія пропонує не продовжувати довгострокові контракти на необмежений обсяг викопного природного газу після 2049 року", - йдеться у повідомленні .

Також Єврокомісія пропонується запровадити суворі правила щодо викидів метану, щоб скоротити їх на 80% до 2030 року. Передбачається, що такі рішення дозволять країнам-учасницям ЄС протидіяти ціновим шокам на газовому ринку та зробити європейську енергетичну систему стійкішою.