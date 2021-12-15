У НБУ оцінили інфляційні ризики від тисячі Зеленського

Обсяг цієї програми недостатньо великий, щоб суттєво стимулювати споживчий попит, повідомляє Ліга.Фінанси.

Виплата тисячі гривень за вакцинацію від коронавірусу не матиме ефекту на інфляцію. Про це розповів голова Національного банку Кирил Шевченко.

Він нагадав, що на першому етапі на виплати спрямують 8 мільярдів гривень.

"Це не той обсяг програми, який може істотно впливати на інфляцію, тому що тисяча гривень на людину не зможе суттєво стимулювати і без того високий споживчий попит. Також варто враховувати, що витратити ці кошти можна буде лише на окремі види послуг, які є недостатньо завантаженими зараз та займають дуже незначну частку у споживчому наборі", - пояснив Шевченко .

Згідно з розрахунками НБУ вплив виплати тисячі Зеленського на показник річної інфляції оцінюється до 0,1%.