Декларацію про вступ України до ЄС підписала ще одна країна

Словенія підписала декларацію щодо визнання європейської перспективи України. Вона стала сьомою державою, яка підписала цей документ, повідомляє РБК-Україна.

Про це пише Twitter президента України Володимира Зеленського.

"Словіння стала 7-ю країною, яка підписала декларацію про підтримку європейської перспективи України", - написав Зеленський .

Глава держави подякував прем'єр-міністру Словенії Янезу Яншу за тверду підтримку та допомогу Україні. Зеленський також зазначив, що під час зустрічі обговорювалися спільні перспективні інвестиційні проекти.

В офісі президента України уточнили, що підписання декларації відбувалося на полях саміту Східного партнерства.