Зеленський зустрівся із лідерами країн-учасниць Євросоюзу

Президент України Володимир Зеленський взяв участь у зустрічі з лідерами країн-учасниць Європейського Союзу та асоційованих країн-партнерів у Брюсселі, організованій з ініціативи президента Литви Гітанаса Науседи, повідомляє Інтерфакс-Україна.

"Напередодні шостого саміту Східного партнерства лідери України, Грузії та Молдови представили своє бачення пріоритетів подальшого розвитку відносин держав "Асоційованого тріо" з Європейським Союзом. Глава Української держави наголосив, що "Асоційоване тріо" має у перспективі стати новою хвилею розширення Євросоюзу" , - повідомляє прес-служба глави держави.

Також Зеленський запросив лідерів країн, які ще офіційно не уклали двосторонніх декларацій про європейську перспективу України, приєднатися до цієї ініціативи.