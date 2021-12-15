Дощі, туман та плюсова температура: прогноз погоди на 16 грудня

Україна найближчої доби знову ризикує стати другим Туманним Альбіоном та намокнути під новими потоками дощу. При цьому, денна температура скрізь буде вищою за нуль, а в цілому погода буде сирою та похмурою, як у Лондоні.

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Отже, у четвер, 16 грудня, у більшості регіонів очікується температура 1-4°С удень і від -2°С до 2°С уночі. На півдні (крім Запорізької області) буде трохи тепліше – 3-5°С удень та 0-2°С уночі. І найтепліше буде в Криму – там обіцяють 5-7°С удень та 1-3°С уночі.

Дощі 16 грудня з більшою ймовірністю очікуються на заході та на півночі країни, а також місцями в центрі (зокрема, заллє Київську та Житомирську область). Також можливі дощі на півдні та в Криму. У багатьох областях очікується ожеледиця. У центрі, на заході, на сході та в Криму можливий туман, видимість 200-500 м.

Середня швидкість вітру на півдні, на заході та на півночі країни очікується на рівні 11-22 км/год, на Одещині місцями можливі шквали до 25 км/год. У центрі вітер буде помірним – 7-18 км/год. І найменш вітряно буде на сході та в Криму – 4-14 км/год, на півострові місцями до 18 км/год.

У столиці України, Києві, 16 грудня очікується температура від 1°С до 3°С протягом дня, вітер 11-18 км/год і дощ.