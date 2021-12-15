Байден розраховує на тривалу розмову з Путіним

Президент США Джо Байден заявив у середу, що планує провести докладну розмову з російським колегою Володимиром Путіним, повідомляє пул Білого дому, повідомляє Інтерфакс-Україна.

"У нас буде тривала розмова" , - заявив Байден, відповідаючи на запитання журналіста, чи планує американський президент зустрітися з Путіним і чи потрібно провести ще один саміт США-РФ.

Детальніше про ці плани він повідомляти не став.

Минулого тижня прес-секретар Білого дому Джен Псакі заявила, що США готові до діалогу з РФ із спірних питань, однак із форматом проведення таких контактів ясності поки що немає.