Італія заборонила в'їзд туристам з України

З четверга прикордонна служба Італії припинить впускати в країну мандрівників з України, які їдуть до Італії з "необов'язковою" метою, повідомляє Європейська правда.

Таке рішення ухвалив уряд Італії під час чергового перегляду правил в'їзду через поширення коронавірусного штаму "Омікрон".

Відповідно до рішення, ухваленого 14 грудня, Україну перенесли до групи держав Є, для якої діє заборона на в'їзд для більшості пасажирів. В'їзд буде дозволено лише для громадян Італії або держав ЄС, членів сім'ї або які мають "стійкі відносини" з жителями Італії, а також для тих, хто прямує на роботу, навчання, спортивні змагання тощо.

Втім, навіть ці особи мають пройти 10-денний карантин після прибуття до Італії незалежно від статусу вакцинації.

Перехідний період для запровадження нових правил має завершитись у ніч на 16 грудня.

Оновлені правила в'їзду, відповідно до оприлюдненого наказу міністерства охорони здоров'я Італії, мають діяти до 31 січня 2022 року. Втім, це не гарантує, що в оновлених правилах заборона буде знята.

Італія запровадила також жорсткіші правила в'їзду туристів з ЄС та США - знадобиться тест навіть від вакцинованих мандрівників. Рішення уряду вже викликало невдоволення Єврокомісії.