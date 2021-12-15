Зеленський може відвідати Ізраїль

Ізраїль обговорює з офіційним Києвом можливість візиту президента України Володимира Зеленського до країни, повідомляє Новое время.

Про це заявив посол Ізраїлю в Україні Михаель Бродський під час третього Kyiv Jewish Forum.

"Ми обговорюємо можливість візиту пана Зеленського до Ізраїлю, і, ймовірно, пан Бенет, прем'єрміністр Ізраїлю, який ще не відвідував Україну, приїде з офіційним візитом до України. Наступний рік, я вважаю, буде дуже цікавим у плані двосторонніх відносин" , — сказав дипломат.

Бродський також назвав відносини між Україною та Ізраїлем «сімейними».

"Я вважаю, що за тридцять років нам вдалося вийти не лише на високий рівень відносин, але я б охарактеризував це як сімейний тип відносин, дуже тісні, близькі стосунки між лідерами наших країн, між бізнес-спільнотами, політиками, але що найважливіше, між двома народами" , — поділився думкою він.

Бродський нагадав, що цьогоріч понад 30 тисяч паломників з Ізраїлю приїхали до Умані помолитися на могилі Раббі Нахмана, а на початку жовтня відбувся перший візит президента Ізраїлю Іцхака Герцога до України, присвячений 80-м роковинам трагедії Бабиного Яру. Далі був візит міністра оборони Олексія Резнікова до Ізраїлю, а у всіх великих містах України відбулося святкування Хануки.