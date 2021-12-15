Гороскоп для всіх знаків зодіаку на 16 грудня 2021

День примирення та милосердя – прогноз найяскравіших астрологічних аспектів кожного знака зодіаку, повідомляє Корреспондент.

У четвер, 16 грудня, дванадцятий місячний день місячного календаря. Місяць, що зростає, перебуває у знаку зодіаку Телець.

Місяць у Тельці – гарний час для планування прибутку, вирішення фінансових питань, капіталовкладень та купівлі речей для тривалого користування.

Також підходить для справ, пов'язаних з нерухомістю та будь-якими іншими майновими питаннями.

16 грудня – день, коли здійснюються мрії, а плани набувають обрисів. Корисно знаходити точки примирення, виявляти милосердя і робити добро ближнім.

Місяць, що зростає, – період, коли у людей покращується самопочуття, підвищуються настрій та активність. Людина стає більш енергійною та удачливою, тому саме на цей час корисно планувати найважливіші та відповідальні справи.

Гороскоп для всіх знаків зодіаку на 16 грудня

Овен (21.03-19.04)

У Овнів настає благополучний і безпечний період для фінансових справ та кар'єри. Зірки радять прислухатися до порад друзів щодо вкладення грошей та сміливо складати нові плани.

Тілець (20.04-20.05)

Тільці можуть розраховувати на пожвавлення у професійній діяльності. Крім того, активізується їхнє спілкування та робочі контакти. Зірки обіцяють представникам знака орієнтири у розвиток справ та особистого зростання.

Близнюки (21.05-21.06)

День Близнюків символізує зміни в різних сферах: від перестановки меблів до зміни роду діяльності. Все вдасться якнайкраще і обов'язково принесе хороший результат.

Рак (22.06-22.07)

На Раків чекає несподіваний струс через минулі борги, невиконані зобов'язання або допущену недбалість. Проте хвилюватися не варто – неприємний епізод швидко забудеться, і справи увійдуть у потрібну колію.

Лев (23.07-22.08)

У Левів можуть виникнути труднощі в роботі та при виконанні спільних проектів. Для досягнення цілей представникам знака потрібно поєднувати зусилля з оточуючими на рівних та виявляти активність.

Діва (23.08-22.09)

У Дів очікується вимушене затишшя у справах та затримка прибутку. Зірки радять представникам знака бути уважнішими з грошима, не надто ризикувати та уникати авантюр.

Терези (23.09-22.10)

Ініціативність і винахідливість Терезів стане об'єктом загальної уваги та захоплення. Представникам знаку вдасться ефективно впоратися з багатьма справами та допомогти близьким.

Скорпіон (23.10-21.11)

Гострий розум та винахідливість допоможуть Скорпіонам вийти із фінансових неприємностей. Зірки радять представникам знаку проаналізувати ситуацію та в майбутньому уникати подібного.

Стрілець (22.11-21.12)

Стрільцям випаде можливість оцінити підтримку близьких – саме завдяки їй вдасться вирішити серйозні проблеми. Зірки рекомендують не забувати про подяку і виявити турботу у відповідь.

Козеріг (22.12-19.01)

День Козерогів символізує переоцінку цінностей та пошук нових шляхів. Представників знака охопить бажання аналізувати, планувати та негайно втілювати задумане. Зірки радять не поспішати та дати глобальним ідеям пройти перевірку часом.

Водолій (20.01-18.02)

Зірки обіцяють Водоліям кар'єрні перспективи. Представникам знака представиться можливість справити гарне враження на керівництво. Зірки рекомендують використовувати чарівність та красномовство, щоб посилити свої позиції.

Риби (19.02-20.03)

Риби будуть розпорошені і мрійливі, а їхній настрій – мінливий. Не виключені хвилини ностальгії та сумнівів. У цей час краще поставити на паузу важливі справи.