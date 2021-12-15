Зеленський, Макрон та Шольц звернулися до Росії

Лідери України, Німеччини та Франції закликають Росію продовжити переговори у нормандському форматі, повідомляє Корреспондент.

Президент України Володимир Зеленський, президент Франції Еммануель Макрон та канцлер Німеччини Олаф Шольц закликали Росії до подальшої роботи у рамках Нормандського формату. Про це у середу, 15 грудня, повідомляє Офіс президента за підсумками зустрічі лідерів трьох країн у Брюсселі.

"Під час зустрічі з Еммануелем Макроном та Олафом Шольцем подякував за рішучу підтримку України на тлі військової загрози з боку Російської Федерації, а також за послідовну позицію Німеччини та Франції у Нормандському форматі. Підтвердили готовність продовжувати роботу", - написав Зеленський у Twitter .

Як повідомляє ВП, сторони погодилися з необхідністю продовжити активну роботу в Нормандському форматі та забезпечити виконання рішень, ухвалених чотирма сторонами на саміті у Парижі 9 грудня 2019 року.

Зеленський наголосив, що це стосується насамперед таких невідкладних заходів щодо стабілізації ситуації в зоні конфлікту, як забезпечення дотримання режиму припинення вогню, взаємне звільнення утримуваних осіб та відкриття двох нових пунктів пропуску.

"Володимир Зеленський, Олаф Шольц та Еммануель Макрон домовилися докласти всіх зусиль для досягнення реального прогресу у стабілізації ситуації на Донбасі та закликали російську сторону до відновлення конструктивної роботи для цього у Нормандському форматі", - йдеться у повідомленні .

Зеленський підкреслив, що Україна не зазнає жодних провокацій на кордоні, не має жодних агресивних намірів щодо інших сторін і залишається відданою дипломатичним засобам врегулювання ситуації.