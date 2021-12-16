Екс-тренер "Динамо" розкритикував трансфер Миколенка до АПЛ

Колишній керманич "Динамо" та збірної України Йожеф Сабо висловився щодо новини про те, що захисник "біло-синіх" Віталій Миколенко переходить до "Евертона", повідомляє УНІАН.

"Я думав, що Миколенка забере до себе у "Дженоа" Шевченко. АПЛ - це зовсім інша ліга, інший чемпіонат, його порівняти з УПЛ ніяк не можна. Там інший футбол, швидкий. В Англії не сидять по 10 людей у ​​своєму штрафному майданчику. Не скажу, що в Англії грубий чемпіонат, але досить жорсткий. Як прийме його Віталій? В Україні грають по-іншому все ж таки" , - дав свою оцінку Сабо.

"На мою думку, до чемпіонату Англії Віталіку їхати ще зарано. Він добре грає на атаку, підключається, робить передачі. Але це в УПЛ. А у Лізі чемпіонів ми цього не бачили. Йому не давали суперники проявити себе" , - додав Йожеф Йожефович.

"Головне, щоб він в Англії не спікся, не сів на лаву запасних, адже в "Евертоні" може змінитися головний тренер. Якщо його запрошує один фахівець, а незабаром прийде інший, то він може опинитися в немилості. Але дай боже, щоб усе вийшло. Подивимося. Для збірної це буде добре" , - завершив думку Сабо.

Віталій Миколенко: кар'єра