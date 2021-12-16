Прикордонникам та військовим дозволили проводити перевірку авто

Причому повноважень у прикордонників та військових тепер більше ніж у поліції. Вони можуть вимагати від водія навіть "надати доступ до конструктивних елементів транспортного засобу" чого поліція робити не може, повідомляє 24 Канал.

Закон про Державну прикордонну службу України доповнено статтею 21-7 "Підстави та порядок здійснення поверхневої перевірки".

Поверхнева перевірка здійснюється військовослужбовцями та працівниками Державної прикордонної служби України. Така перевірка здійснюється у визначених випадках щодо осіб, речей, товарів (вантажів) і транспортних засобів у прикордонних контрольованих районах, пунктах пропуску, КПВВ.

Під час поверхневої перевірки військовослужбовці та працівники Державної прикордонної служби України мають право вимагати відкрити сумку, рюкзак, портфель, мішок чи інші засоби переміщення речей, капот, кришку багажника та/або двері салону транспортного засобу, показати вміст кишень одягу особи, стосовно якої проводиться перевірка, а особа зобов’язана показати, відповідно, вміст особистих речей, кишень, надати доступ до конструктивних елементів транспортного засобу, забезпечити відкриття капоту, кришки багажника та/або дверей транспортного засобу, причепу, вантажу (контейнера).