Україна побила власний рекорд експорту аграрної продукції

За 11 місяців 2021 року Україна експортувала агропродовольчої продукції на суму 24,4 млрд дол., що перевищує рекорд 2020 року обсягом 22,2 млрд дол. за цілий рік, повідомляє УНІАН.

Про це каже прес-служба Інституту аграрної економіки, посилаючись на дані Державної митної служби України.

"Крім того, заздалегідь оновлено рекорд зовнішніх поставок вітчизняними компаніями плодово-ягідної продукції, експорт якої у січні-листопаді 2021 року сягнув 329 млн дол." , - йдеться в повідомленні.

На цей показник вплинуло збільшення зовнішніх поставок плодово-ягідної продукції - до 205 млн дол. обсягом 73 тис. т.

Також рекордних показників сягнув обсяг експорту макаронних виробів - 35 тис. т.

Разом з тим, за прогнозами Інституту агроекономіки, є ймовірність за підсумками 2021 року досягти максимального для України обсягу експорту м’яса птиці.

Експорт продовольства Україною за 8 місяців зріс на 9,5% у порівнянні з аналогічним періодом 2020 року, а імпорт - на 20,5%.

Найбільше наша країна продає за кордон соняшникової олії (понад 25% всіх поставок), кукурудзи (майже 24%) і пшениці (майже 14%).

Водночас Україна в січні-вересні поточного року збільшила імпорт агропродукції до $5,7 млрд, що на 0,9 млрд або на 15,8% більше, ніж за аналогічний період минулого року.