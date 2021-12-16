За рік паливо подорожчало на 48%

В Україні ціни на скраплений газ для автомобілів, бензин А-92, А-95 та дизельне пальне у листопаді 2021 року у порівнянні з груднем попереднього року зросли на 47,76%, 29,3%, 27,28% та 27,15% відповідно, повідомляє УНІАН.

Відповідно до оприлюднених даних Державної служби статистики, якщо в грудні минулого року скраплений газ для автомобілів коштував 12,71 грн за літр, то у листопаді 2021 року його ціна складала 18,78 грн за літр (подорожчав з початку року на 47,76 %).

Якщо в грудні минулого року бензин А-92 і А-95 в середньому коштував 23,82 і 24,96 грн за літр, то у листопаді 2021 року ціна складала 30,80 та 31,77 грн за літр (ціна зросла з початку року на 29,3% і 27,28% відповідно).

В грудні минулого року дизельне пальне в середньому коштувало 24,05 грн за літр, а у листопаді – 30,58 грн за літр (подорожчало на 27,15%).