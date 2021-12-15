В Україні створюють берегові ракетні війська

Новий рід військ з'явиться у 2026 році. До їх складу увійдуть три дивізіони берегового ракетного комплексу Нептун, повідомляє Корреспондент.

В Україні у найближчі чотири роки планують створити новий рід військ – берегові ракетні війська. Про це заявив командувач ВМС контр-адмірал Олексій Неїжпапа, повідомляє прес-служба Міноборони.

"У стадії розвитку знаходиться новий рід військ - берегові ракетні війська. Вони будуть сформовані до 2026 року. До їх складу увійдуть три дивізіони берегового ракетного комплексу Нептун", - сказав Неїжпапа .

За його словами, до другого кварталу наступного року буде повністю сформовано перший дивізіон цього сучасного комплексу, який незабаром стане на бойове чергування.