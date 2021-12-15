Нова розмова Путіна та Байдена може відбутися до кінця року

У Кремлі не виключили, що президент РФ Володимир Путін та президент США Джо Байден проведуть ще одну розмову до кінця поточного року, повідомляє "Интерфакс".

Раніше у середу Байден заявив, що планує ще одну розмову з Путіним. Минулого тижня президенти РФ та США мали тривале спілкування із закритого відеоконференцзв'язку.

Прес-секретар президента РФ Дмитро Пєсков, коментуючи слова Байдена, ствердно відповів на запитання, чи нова розмова може відбутися до кінця року.