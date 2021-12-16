Квитки на поїзд зі знижкою: Укрзалізниця запустила систему кешбеку

АТ "Укрзалізниця" разом із партнером Visa повертатимуть пасажирам 10% коштів за залізничні квитки, повідомляє UBR.

Обов'язковими умовами є купівля проїзних документів на потяги далекого сполучення та швидкісні поїзди через офіційний чат-бот компанії.

Важлива умова: сплатити за покупку гривневою карткою Visa, попередньо давши згоду на збереження її токена в чат-боті. Зарахування кешбеку буде проводитися на карту, з якої було здійснено оплату, протягом 10 банківських днів. Акція триватиме з 15 грудня 2021 року до 15 січня 2022 року.

Крім того, "Укрзалізниця" створила новий офіційний чат-бот у Apple Messages для бізнесу та Facebook Messenger – на додачу до запущених раніше Viber та Telegram.