Вживані авто в Україні подорожчають на 20% – прогноз на 2022 рік

У першому півріччі 2022 року ціни на старі автомобілі в Україні зростуть приблизно на 15-20%. Це пов'язано з підвищеним попитом на вторинний ринок через брак нових машин по всьому світу, повідомляє UBR.

Про це пише організація "Авто Євро Сила", посилаючись на дані Інституту досліджень авторинку.

За словами аналітиків, ціни в країні зростатимуть паралельно з ринками Європи, США, Кореї та Китаю. Виною всьому - глобальна криза автопрому, пов'язана з дефіцитом чіпів і, як наслідок, недоліком нових автомобілів.

Щодо України, то на ринок за останні місяці потрапило багато колишніх "євроблів", середній вік яких – 13 років. Більшу половину ринку автомобілів у нашій країні формують недорогі машини (до $10 тис.). А молодіший транспорт, який коштує дорожче, в Україну майже не завозять.

У підсумку, за прогнозами експертів, наступного року салони розпродаватимуть запаси, які залишилися, за старими цінами.

"Екс-"євробляхи" продадуться, запаси раніше завезених машин зменшаться. Тому ціни на вживані авто в Україні, за словами аналітиків, підростуть приблизно на 15-20% протягом перших 6 місяців, але все буде поступово" , - сказано в повідомленні.

Ще одним важливим фактором зростання цін на транспорт стало подорожчання сировини - сталі, алюмінію, міді, пластику. Тож уже з 1 січня цінники зростуть на 5-8%. Окрім того, на дорогах з'явиться більше китайських машин.