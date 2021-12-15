Глава Нацбанку назвав причини повільного зростання ВВП

Попередні дані за третій квартал показують зростання економіки на 2,4%, наголосив Кирило Шевченко, повідомляє Ліга.Фінанси.

Економіка України зростає значно повільніше, ніж прогнозувалося Національним банком. Про це сказав голова регулятора Кирило Шевченко в інтерв'ю, оприлюдненому в середу, 15 грудня.

"На жаль, Національний банк був змушений у жовтні знизити прогноз щодо ВВП на 2021 рік з 3,8% до 3,1%. Є ціла низка факторів, чому так вийшло. Це стосується і темпів збирання врожаю, і цін на енергоносії, і погіршення епідеміологічної ситуації", – перерахував Шевченко .

За його словами, попередні дані за третій квартал свідчать про зростання на 2,4%.

"Це також нижче, ніж ми очікували, що може бути пояснено гіршими результатами деяких базових галузей у вересні. У той же час ситуація трохи покращає в IV кварталі, враховуючи як мінімум перенесення збору рекордного врожаю кукурудзи на кінець року. Тому ми вважаємо, що зростання буде близьким до нашого прогнозу - близько 3%. Щодо наступного року, то зараз наш жовтневий прогноз виглядає реалістичним - очікуємо зростання на 3,8%", - зазначив Шевченко.

Нагадаємо, наприкінці листопада МВФ вдруге за рік погіршив прогноз ВВП України. Спочатку фонд очікував зростання української економіки цього року на 4%, але потім знизив його до 3,2%.

Також повідомлялося, що на 2022 рік прогноз зростання ВВП України було погіршено до 3,6%. Про це йдеться у консенсус-прогнозі, оприлюдненому Мінекономіки.