На кордоні США та Мексики затримали російських мігрантів

У США з Мексики намагалися незаконно потрапити 18 мігрантів із Росії, серед яких семеро дітей віком від 10 до 14 років, повідомляє Корреспондент.

Американські прикордонники відкрили вогонь, щоб зупинити дві машини, на яких із Мексики до США намагалися в'їхати 18 мігрантів. Про це пише прикордонна служба США у середу, 15 грудня.

Інцидент стався 12 грудня у штаті Каліфорнія на пункті в'їзду з Мексики Сан-Ісідро. Два автомобілі на високій швидкості під'їхали до зони первинного огляду.

Прикордонник, який проводив попередні перевірки, проходячи по смузі первинного огляду, зробив близько чотирьох пострілів по одному з автомобілів - седан Mercedes врізався в позашляховик Ford, що різко зупинився.

Як виявилося, в автомобілях було 18 мігрантів. Усі вони є громадянами Росії. У складі групи було семеро дітей віком від 10 до 14 років у супроводі 11 дорослих.

Через стрілянину ніхто не постраждав. Легкі травми зазнали двоє людей.