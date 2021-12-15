У Moderna дали оцінку третьої дози вакцини проти "Омікрону"

Третя доза вакцини від коронавірусу виробництва компанії Moderna суттєво збільшує ефективність проти штаму "Омікрон", повідомляє Ділова столиця.

Про це йдеться у повідомленні компанії Moderna у Twitter.

"Перший погляд на оцінку нашої вакцини COVID-19 та бустера 50 мкг проти "Омікрон". Після первинної серії з двох доз нашої вакцини, хоча у людей були виявлені нейтралізуючі антитіла проти "Омікрону", нейтралізуючі антитіла були значно нижчими порівняно з вірусом дикого типу" , — сказано у повідомленні.

У той же час третя доза вакцини суттєво підвищила рівень антитіл.

"Однак бустерна доза мРНК-1273 у дозі 50 мкг значно підвищила рівень нейтралізуючих антитіл проти Omicron" , — відзначили в компанії.

Iзраїльські дослідники встановили, що щеплення від COVID-19 трьома дозами вакцини Pfizer забезпечує значний рівень захисту від нового штаму "Омікрон".