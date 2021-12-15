ФРС США зберегла базову ставку та погіршила прогноз щодо ВВП

Американський регулятор погіршив прогноз зростання економіки країни за підсумками 2021 року до 5,5%, повідомляє Корреспондент.

Федеральна резервна система (ФРС) США зберегла базову процентну ставку на рівні 0-0,25%, як і очікувалося ринком. Про це йдеться у повідомленні фінансового регулятора за підсумками засідання його керівництва у середу, 15 грудня.

"Комітет (за операціями на відкритому ринку – ред.) прагне підтримки максимальної зайнятості на ринку праці та інфляції на рівні 2% у довгостроковій перспективі. У зв'язку з цим комітет вирішив зберегти цільовий діапазон ставки за федеральними фондами на рівні 0-0,25 %", - йдеться у повідомленні .

Також американський регулятор оголосив про прискорення згортання темпів купівлі активів з ринку - у січні обсяг щомісячного викупу знизиться до $60 з $90 млрд у грудні.

Крім того, ФРС погіршила прогноз зростання ВВП США у 2021 році до 5,5% із 5,9%, покращивши його у 2022 році до 4,0% із 3,8%.

У 2023 році американський регулятор також знизив очікування зростання економіки країни до 2,2% з 2,5%. 2024 року зростання ВВП США очікується на рівні 2,0%.