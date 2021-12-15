Радники президентів США та Росії обговорили Україну

Американська сторона та їхні союзники віддають перевагу дипломатичному шляху вирішення безпеки та стратегічних проблем, нагадали в Білому домі, повідомляє Корреспондент.

Радник президента США з питань нацбезпеки Джейк Салліван провів телефонні переговори з радником президента РФ із зовнішньої політики Юрієм Ушаковим. Однією з головних тем було українське питання, пише прес-служба Білого дому у середу, 15 грудня.

"Саліван підтвердив наше серйозне занепокоєння нарощуванням російської армії біля кордону з Україною і підкреслив, що Сполучені Штати продовжуватимуть тісно координувати свої дії з нашими європейськими союзниками та партнерами", - йдеться у повідомленні .

Салліван також підкреслив, що Сполучені Штати та інші західні країни віддають перевагу дипломатичному шляху до вирішення безпеки та стратегічних проблем.

Крім того, у Білому домі нагадали, що останніми днями в Україні та Росії перебувала з візитом помічниця держсекретаря США з Європи та Євразії Карен Донфрід, яка проводила переговори з цього ж питання. У четвер, 16 грудня, вона планує провести консультації з членами НАТО у Брюсселі "для вироблення скоординованого підходу".