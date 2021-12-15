У Раді підтримали мовлення каналу "Дом" на всю Україну

Комітет Верховної Ради з прав людини, деокупації та реінтеграції окупованих територій рекомендував парламенту розширити мовлення російськомовного телеканалу для окупованих територій "Дім" на всю Україну, повідомляє Ділова столиця.

Рішення ухвалено на засіданні Комітету 15 грудня. Так, Комітет рекомендував прийняти у другому читанні та загалом законопроєкт №4487, який вносить зміни до закону "Про забезпечення прав і свобод внутрішньо переміщених осіб". Зокрема, законопроєкт містить дві правки щодо мовлення державного російськомовного телеканалу для окупованих територій "Дім". Поправка №119 фактично робить "Дім" загальнонаціональним телеканалом, який мовитиме на всій території України.

Голова Комітету Дмитро Лубинець пояснив це тим, що Комітет виходив із права внутрішньо переміщених осіб одержувати необхідну їм інформацію.

"З урахуванням, що внутрішньо переміщені особи проживають не лише на тимчасово окупованих територіях Донецької та Луганської областей та АР Крим, а на території абсолютно всіх областей, та програми, якими вони користуються, поширюються на територію всієї держави. Із забезпечення їх прав виходили у логіці цієї поправки" , — сказав Лубинець.

Поправка №120 пропонує включити "Дім" до "універсальної програмної послуги" — перелік телеканалів, який оператори та провайдери повинні забезпечити всім без винятку абонентам за мінімальною ціною. Зараз до цього переліку входять телеканали Громадського мовника та державний канал "Рада".

Представниця партії "Слуга народу" та міжфракційного об'єднання "Розумна політика" Неллі Яковлєва виступила з критикою і зазначила, що ці правки потрібно розглядати в комплексі, і виносити їх на голосування без обговорення не можна, оскільки вони вносять зміни до заключних та перехідних положень закону.

"Виняток було зроблено для тимчасово окупованих територій, оскільки ми там не маємо інформаційного впливу. Якщо ми розширюємо цю дію на всіх ВПО, то фактично робимо телеканал "Дім" загальнодержавним. Якщо ми приймаємо зараз на засіданні Комітету таке рішення, то безпосередньо встановлюємо монополію, ми ставимо цю державну компанію у привілейоване становище. На цю компанію тоді не поширюються мовні квоти, які поширюються на всі інші телеканали" , — сказала Яковлєва.

На її думку, у цьому випадку порушується стаття Конституції України про те, що держава забезпечує захист конкуренції у підприємницькій діяльності. Крім того, депутат вважає, що монополізація даної компанії суперечить ст. 15 закону України "Про захист економічної конкуренції".