ЄС визнав "Асоційоване тріо" України, Грузії та Молдови - декларація

Лідери Європейського союзу визнали ініціативу "Асоційованого тріо" України, Грузії та Молдови і взяли до уваги посилення між ними координації із спільних питань, повідомляє Інтерфакс-Україна.

Про це йдеться у спільній декларації "Відновлення, стійкість і реформи", прийнятій за підсумками саміту Східного партнерства, який пройшов у середу в Брюсселі.

"Відповідно до принципів диференціації та інклюзивності, ЄС визнає ініціативу трьох асоційованих партнерів - Грузії, Республіки Молдова та України - щодо розширення співпраці з ЄС, та бере до уваги посилення координації між ними з питань, що становлять спільний інтерес, пов'язаних з реалізацією угод про асоціацію та поглиблених та всеохоплюючих зон вільної торгівлі, а також щодо співпраці в рамках Східного партнерства" , - сказано в документі.

У зв'язку з цим лідери констатували, що, ґрунтуючись на прогресі, досягнутому до цього часу, в рамках спільних обговорень реформ, пов'язаних з асоціаціями, з метою сприяння повній реалізації угод про асоціації та поглиблених та всеохоплюючих зон вільної торгівлі, ЄС та всі зацікавлені партнери вивчать варіанти розширення галузевого співробітництва, "включаючи, але не обмежуючись областями зеленого та цифрового переходу, зв'язку, енергетичної безпеки, правосуддя та внутрішніх справ, стратегічних комунікацій та охорони здоров'я".

"Водночас ЄС продовжує наголошувати на важливості принципу інклюзивності, забезпечуючи рівний доступ до можливостей та ресурсів для всіх зацікавлених партнерів" , - переконані лідери.

Крім того, в ЄС констатували, що, як і раніше, відкриті для вивчення можливості співпраці з третіми країнами на індивідуальній основі "на основі спільних цінностей, у тому числі у взаємодоповнюваності з іншими регіональними форматами, такими як Чорноморська синергія, де така участь сприяла б і принесла додану вартість цілям Східного партнерства".