Українці розкуповують квитки на потяги: на яких напрямках дефіцит

Українці напередодні новорічних та різдвяних свят масово купують квитки на потяги, через це на окремих напрямках вже спостерігається дефіцит, повідомляє УНІАН.

Про це пише у Facebook транспортний експерт і блогер Олег Васильєв.

За його словами, чимало пасажирів потурбувалися про квитки заздалегідь, тому вже зараз місцями можна побачити їхню відсутність.

"За даними онлайн-ресурсів з продажу залізничних квитків (Чат-бот "УЗ" та сайт booking.uz.gov.ua) помітний жорсткий дефіцит квитків на поїзди у напрямку Київ-Ворохта-Рахів. На 29 та 30 грудня вільних місць немає зовсім. Це при тому, що на ці дати призначено 4 поїзди з Києва. Традиційно у передноворічні дні всі квитки викуплені за маршрутом Київ-Тернопіль, немає місць на поїзди Київ-Попасна, Київ-Авдіївка, Київ-Херсон. Щодо Тернополя… у цьому випадку на допомогу міг би прийти двоповерховий поїзд Skoda, який, можливо, буде готовий повернутися на свій маршрут в кінці грудня" , - пише блогер.

Він також навів дані щодо наявності квитків за деякими маршрутами станом на вечір 15 грудня:

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Сьогодні стало відомо, що "Укрзалізниця" запустила свій офіційний чат-бот для продажу квитків у Facebook Messenger та в Apple Messages для бізнесу - на додачу до запущених раніше Viber та Telegram.