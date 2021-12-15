"Слуги" готуються вигнати мажоритарника - заява нардепа

Народний депутат-мажоритарник Роман Соха, який 1 грудня вирішив вийти із фракції "Слуга народу", підтвердив, що на нього чиниться тиск з метою позбавити його мандату.﻿ Про це розповів народний депутат в етері телеканала "Україна 24", повідомляє Сьогодні.

"Буквально вчора Дмитро Разумков коментував це питання... з приводу того, що справді на мене чиниться тиск з погляду позбавлення депутатського мандата. Разумков сказав чітко, що на сьогодні законних підстав це зробити немає. Є роз'яснення Конституційного суду про те, що мажоритарник не може бути позбавлений мандата" , – сказав Соха.

Мажоритарник додав, що журналісти перші дізнаються, якщо такі спроби "нахрапом за принципом "ворогам – закон, а своїм – усе", стосовно нього відбуватимуться".