Греція посилює правила в'їзду в країну

Уряд Греції вирішив посилити правила в'їзду до країни. Зокрема всі приїжджі повинні будуть здавати тест на коронавірус, повідомляє Новое время.

Нові правила почнуть діяти із 19 грудня.

Це стосується як повністю вакцинованих іноземців, так і тих, хто не має щеплення проти коронавірусу. Обмеженню підлягають також туристи із країн-членів Євросоюзу.

Без теста можуть в'їхати тільки ті мандрівники, які здійснюють транзит і перебували в іншій країні перед в'їздом до Греції менше 48 годин.

Уряд Греції ухвалив таке рішення через ризик поширення нового штаму вірусу Омікрон.

Що відомо про новий штам коронавірусу Омікрон

Штам коронавірусу Omicron (B.1.1.529) вперше виявили у Південній Африці 24 листопада. Вірус швидко поширився в густонаселеній провінції ПАР Гаутенг. Станом на 14 грудня його виявили у 77 країнах.

Всесвітня організація охорони здоров'я визнала штам Омікрон таким, «що викликає побоювання». У ВООЗ зазначили, що цей варіант має велику кількість мутацій, які можуть спричинити велику заразність вірусу. Також експерти вважають, що штам Омікрон може виявитися стійкішим до вакцин і поставити під загрозу зусилля боротьби з пандемією.

Десятки країн почали закривати кордони для тих, хто приїжджає з півдня Африки через нову мутацію коронавірусу. У ПАР розкритикували такі заходи та назвали їх «покаранням» для країни.

У ВООЗ вважають, що повна заборона на поїздки не зупинить поширення штаму Омікрон .

Україна з півночі 3 грудня заборонила в'їзд іноземцям та людям без громадянства, які приїхали з ПАР, Ботсвани, Зімбабве, Намібії, Лесото, Есватині, Мозамбіку та Малаві та перебували там мінімум сім днів протягом останніх 14 днів. За словами секретаря РНБО Олексія Данілова, штам може з'явитися в Україні протягом тижня 13-19 грудня.