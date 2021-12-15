У США розсекретили документи про вбивство Кеннеді

Національне управління архівів та документації США опублікувало понад 1500 секретних документів, у яких міститься інформація щодо вбивства у 1963 році президента США Джона Кеннеді, повідомляє Новое время.

CNN зазначає, що в архівах все ще міститься близько 10 тисяч частково відредагованих або таємних документів. Після виходу в 1992 році фільму Олівера Стоуна про вбивство Кеннеді, було прийнято закон, за яким усі секретні документи мали бути опубліковані у 2017 році.

Водночас колишній президент Дональд Трамп та нинішній глава Білого дому Джо Байден переносили терміни публікації через вимоги спецслужб. CNN наголошує, що згідно з соцопитуваннями, більшість американців не вірять офіційній версії про те, що Кеннеді був убитий Лі Гарві Освальдом, який діяв наодинці.

22 листопада 1963 року був скоєний один із найгучніших злочинів у американській історії - вбивство 35-го президента США Джона Кеннеді. Він був смертельно поранений пострілом у голову з гвинтівки на очах сотні людей під час свого візиту до Далласу, куди вирушив у рамках підготовки до виборчої кампанії 1964 року.

Того ж дня за підозрою у вбивстві президента було затримано колишнього морського піхотинця США Лі Гарві Освальда, який працював у далласському шкільному книгосховищі. Незадовго до затримання Освальд убив патрульного поліцейського, а під час арешту чинив опір поліції.

Наступного дня після вбивства Кеннеді Освальда вирішили перевести до окружної в'язниці Далласа — його вже вели через підвал поліцейського управління, але раптово з натовпу журналістів вийшов власник місцевого нічного клубу Джек Рубі та смертельно поранив його в живіт. Рубі заявив, що зробив це, щоб «позбавити місіс Кеннеді розладу, пов'язаного з розглядом цієї справи в суді».

Кеннеді став четвертим президентом у історії Сполучених Штатів, який загинув насильницькою смертю.