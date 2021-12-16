Саміт "Східного партнерства" не згадав у декларації РФ

ЄС стурбований напруженістю в регіоні "Східного партнерства". Брюссель закликає до мирного врегулювання ситуації.﻿ Про це йдеться в декларації ЄС за підсумками саміту "Східного партнерства", пише Артур Родивилов, РБК-Україна.

У документі не вказується про посилення російської агресії біля кордонів з Україною.

"Ми як і раніше глибоко стурбовані триваючою дестабілізацією і порушеннями принципів міжнародного права в багатьох частинах регіону "Східного партнерства", які створюють загрозу миру, безпеці і стабільності. Ми закликаємо до відновлення зусиль зі сприяння мирному врегулюванню неврегульованих конфліктів" , - йдеться в повідомленні.

У документі також наголошується, що мирне вирішення конфліктів, побудова довіри і добросусідських відносин необхідні для економічного і соціального розвитку і співпраці.