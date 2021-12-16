В Британії продовжує погіршуватись ситуація з COVID-19

Згідно з офіційною статистикою Великої Британії, за останню добу в країні був зафіксований антирекорд за кількістю хворих на коронавірус COVID-19 за весь час пандемії, повідомляє Новое время.

Згідно з даними уряду, 5 грудня 2021 року у 78 610 нових осіб було підтверджено позитивний результат тесту на коронавірус.

Раніше найвищий показник був 8 січня - тоді в країні захворіло 68 053 особи. Рекорд зі смертності припав на 20 січня - тоді за добу померло 1820 людей.

У період з 9 грудня 2021 року до 15 грудня 2021 року у Британії COVID-19 виявили у 404 869 осіб, що майже на 20% більше у порівнянні з попереднім тижнем.

За даними Daily Mail, на Омікрон вже припадає до 2/3 всіх хворих у Великій Британії.