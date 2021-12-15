Україна збільшила експорт агропродукції

За 11 місяців 2021 року Україна експортувала агропродовольчої продукції на суму 24,4 млрд доларів. Це перевищує торішній рекорд у 22,2 млрд доларів за 12 місяців, повідомляє Корреспондент.

"Крім того, заздалегідь оновлено рекорд зовнішніх поставок вітчизняними компаніями плодово-ягідної продукції, експорт якої у січні-листопаді 2021 року досяг 329 млн доларів" , - інформує﻿ Інститут аграрної економіки з посиланням на дані митниці.

На цей показник вплинуло збільшення зовнішніх поставок плодово-ягідної продукції - до 205 млн доларів обсягом 73 тис. тонн. Також рекордних показників досяг обсяг експорту макаронних виробів - 35 тис. тонн.

Разом із тим, за прогнозами Інституту агроекономіки, є ймовірність за підсумками 2021 року досягти максимального для України обсягу експорту м'яса птиці.