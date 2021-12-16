16 грудня 2021 - яке сьогодні свято, прикмети та іменинники

У цей день у світі відзначаються День кошлатих, День підкорення вершин, День світової німоти і тиші, повідомляє УНІАН.

У США - День "Бостонського чаювання", День сіонізму, День їжі покритої шоколадом, День дурної іграшки, в Казахстані - День Незалежності, в Таїланді - День спорту, в ПАР - День примирення, в Бахрейні - Національний день, в Азербайджані - День працівників МНС, в Бангладеш - День Перемоги, на Філіппінах - нічні Різдвяні Меси, в Мексиці, Гватемалі, на Кубі - Фестиваль "Лас-Посадас", в Тунісі - Міжнародний фестиваль Сахари.

Пам'ятні дати 16 грудня, річниці та події

16 грудня 1631 року відбулося 13-е виверження Везувію - одне з найжахливіших, загинуло близько 3 тисяч осіб. Після того, як знаменитий вулкан незадовго до початку нової ери зруйнував три римських міста - Геркуланум і Стабію і Помпеї, поховавши їх на довгі 17 століть, він прокидався безліч разів, але найзначніші виверження спостерігалися в 1794, 1822, 1872, 1906 і 1944 роках.

У 1773 році в цей день відбулося "Бостонське чаювання" - акція протесту в гавані Бостона, коли американські колоністи викинули у воду ящики з чаєм, що належали англійській Ост-Індській компанії, на знак протесту проти введеного Великобританією податку на чай.

У 1899 році вихідцем з Британії Альфредом Едвардсом був заснований італійський футбольний клуб "Мілан". Першим капітаном "Мілана" став Герберт Кілпін. Саме він придумав форму клубу і її кольори: чорний і червоний. Червоний колір символізував диявола - покровителя команди, а чорний - небезпеку, яка загрожувала всім його суперникам. Емблемою клубу став щит із зображенням червоного англійського хреста. 11 березня 1900 року "Мілан" провів свій перший неофіційний матч.

У різні роки кращими бомбардирами клубу були Луї ван Хег, П'єріно Праті, Джузеппе Сантагостіно, Філіппо Індзагі, Марко ван Бастен, Альдо Боффі, Жозе Альтафіні, Джанні Рівера, Гуннар Нордаль, Андрій Шевченко. Домашній стадіон "Мілана", "Сан-Сіро", був побудований президентом "россонері" П'єро Піреллі для свого клубу і відкритий в 1926 році. Він є найбільшим футбольним стадіоном в Італії і вміщує трохи більше 80 тисяч уболівальників. На сьогоднішній день "Мілан" є одним з найтитулованіших клубів світу і входить в десятку футбольних клубів з найвищими доходами.

У 1920 році стався землетрус в китайській провінції Ганьсу, він забрав життя понад 200 тисяч чоловік, з них 20 тисяч просто замерзли, залишившись без даху над головою.

У 1946 році 41-річний Крістіан Діор, за підтримки "короля текстилю" Марселя Буссака, відкрив будинок моди на авеню Монтень в Парижі. Штат будинку склав 85 осіб, а стартовий капітал - 6 мільйонів франків. У лютому 1947 року була представлена перша і найзнаменитіша колекція легендарного кутюр'є. По подіуму йшли чарівні манекенниці в пишних сукнях з затягнутою талією і високо піднятим бюстом. Образ "прекрасної дами" від Діора кардинально відрізнявся від аскетичної моди військової пори.

Головний редактор журналу "Harper's Bazaar" Кармел Сноу назвала творіння Діора - New Look,"Новий вигляд". Колекція вийшла неймовірно успішною. У Діора побажали одягатися найбагатші і знамениті клієнтки, від членів європейських монарших прізвищ до голлівудських зірок. У цьому ж році Діор запустив парфумерний бренд "Christian Dior Parfum". Перший аромат дизайнер назвав "Міс Діор", на честь своєї сестри. У 1948 році компанія відкрила бутік в Нью-Йорку, а в наступному створила систему ліцензування для просування своїх трикотажних виробів на американському ринку. У 1952 році відкрився лондонську філію фірми "Christian Dior Models Limited".

Вже через рік діяльність компанії поширилася на Мексику, Канаду, Кубу та Італію. Сьогодні французький будинок моди "Christian Dior" виробляє одяг, парфумерію, декоративну косметику, аксесуари, панчохи, нижню білизну і засоби по догляду за шкірою. Обороти компанії становлять понад 20 млрд євро на рік, а число співробітників - понад 76 тисяч осіб. Сама компанія в 1984 році була куплена Бернаром Арно. Сучасна Christian Dior se по суті є номінальною, через яку група сім'ї Арно здійснює контроль над своєю часткою в компанії LVMH, найбільшому в світі виробником предметів розкоші. LVMH, серед інших активів, володіє будинком високої моди Christian Dior.

Крістіан Діор користувався славою великого кутюр'є протягом всього 10 років: він помер раптово, в результаті серцевого нападу, в жовтні 1957 року. Йому було всього 52 роки. Його бачення в різні роки продовжували зберігати і розвивати шість дизайнерів - Ів Сен-Лоран, Марк Боан, Джанфранко Ферре, Джон Галліано, Раф Сіммонс і Марія Грація Кьюрі - кожен на свій творчий лад, але з незмінним зверненням до витоків будинку Діор, особливо, до його увійшов в підручники моди Bar Suit.

У 1947 році Вільям Шоклі, Джон Бардін і Уолтер Браттейн в лабораторіях Bell Labs вперше створили діючий біполярний транзистор.

У 1960 році сталося зіткнення двох пасажирських літаків над Нью-Йорком, загинули 134 людини. Найбільша авіакатастрофа в світі на той час. При розслідуванні вперше були використані дані бортових самописців.

У 1997 році після перегляду однієї з серій аніме "Покемон" в лікарні Японії були доставлені діти з ознаками епілепсії.

Яке сьогодні церковне свято

Православна церква 16 грудня вшановує пам'ять єпископа Іоанна Мовчальника. Прізвисько "Мовчальник" святий отримав за безмовність, яку зберігав понад 40 років. Сьогодні дуже вдалий час для проходження приказки "Мовчання - золото". За переказами, тому, хто буде небагатослівним в цей день, незабаром посміхнеться удача. Інша назва свята - "Безмовник".

Що сьогодні не можна робити

Не конфліктуйте. Якщо посваритися в цей день, то такі відносини будуть тривати протягом року. Постарайтеся не співати і не кричати.

Прикмети на 16 грудня

З давніх-давен існують погодні прикмети на цей день:

земля ще не промерзла, а йде сніг - наступний рік буде важким;

випало мало снігу - урожай буде поганим.

Іменини 16 грудня

Іменини у Сави, Миколи, Андрія, Івана та Георгія.

Автори: Нана Чорна, Крiстiна Кащавцева