Зеленський не відчув тиску США щодо виконання "Мінська"

Президент України Володимир Зеленський не відчуває жодного тиску від іноземних партнерів у виконанні Мінських домовленостей, повідомляє Укрiнформ.

Про це він заявив у середу в Брюсселі, відповідаючи на запитання журналістів, чи існує тиск на Україну з боку західних партнерів, з метою примусити її пристати на російську трактовку Мінських домовленостей, та як здійснювати контроль за виконанням угод, якщо навіть ОБСЄ не допускають на територію ОРДЛО.