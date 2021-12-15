Зеленський не відчув тиску США щодо виконання "Мінська"
Президент України Володимир Зеленський не відчуває жодного тиску від іноземних партнерів у виконанні Мінських домовленостей, повідомляє Укрiнформ.
Про це він заявив у середу в Брюсселі, відповідаючи на запитання журналістів, чи існує тиск на Україну з боку західних партнерів, з метою примусити її пристати на російську трактовку Мінських домовленостей, та як здійснювати контроль за виконанням угод, якщо навіть ОБСЄ не допускають на територію ОРДЛО.
«Без ОБСЄ неможливо, це на 100 відсотків, в мене така сама думка. Що стосується тиску з боку Сполучених Штатів Америки - я не відчував. В мене є згадки про інші речі, коли був президент Трамп - і тоді мене питали, чи відчував я тиск. Зараз інший президент, і знову таке саме питання щодо тиску. Тиску не відчував. Якщо буде – обов’язково скажу, бо з тиском дуже небезпечно жити, тиск треба збивати», - наголосив Зеленський.