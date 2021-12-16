На саміті ЄС озвучать єдину позицію щодо РФ - Мішель
Єдину позицію щодо агресії Росії проти України озвучать на саміті ЄС. Брюссель готовий обговорювати санкції. Про це заявив голова Європейської ради Шарль Мішель за підсумками саміту "Східного партнерства", пише Артур Родивилов, РБК-Україна.
За його словами, ситуація навколо України і Росії буде обговорюватися на саміті 16 грудня.
"Що стосується України і розвитку подій навколо неї, мілітаризації з боку Росії, то ми підготували дуже тверду і єдину позицію, яка завтра буде обговорюватися на саміті", - сказав він.
Глава Євроради підкреслив, що ЄС готовий ввести додаткові санкції проти РФ, якщо знадобиться.
"Ми готові ввести додаткові санкції при необхідності", - зазначив він.
Голова Єврокомісії (ЄК) Урсула фон дер Ляєн заявила своєю чергою, що всі учасники саміту ЄС - "Східне партнерство" закликали Росію до деескалації на кордоні з Україною.
"Ми поділяємо стурбованість щодо ескалації на кордоні України. Ми закликаємо Росію до деескалації і утриматися від будь-яких агресивних дій", - сказала вона.
При цьому саміт "Східного партнерства" у декларації закликав дозволити конфлікти в регіоні, але не згадав РФ.