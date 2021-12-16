На саміті ЄС озвучать єдину позицію щодо РФ - Мішель

Єдину позицію щодо агресії Росії проти України озвучать на саміті ЄС. Брюссель готовий обговорювати санкції.﻿ Про це заявив голова Європейської ради Шарль Мішель за підсумками саміту "Східного партнерства", пише Артур Родивилов, РБК-Україна.

За його словами, ситуація навколо України і Росії буде обговорюватися на саміті 16 грудня.

"Що стосується України і розвитку подій навколо неї, мілітаризації з боку Росії, то ми підготували дуже тверду і єдину позицію, яка завтра буде обговорюватися на саміті" , - сказав він.

Глава Євроради підкреслив, що ЄС готовий ввести додаткові санкції проти РФ, якщо знадобиться.

"Ми готові ввести додаткові санкції при необхідності" , - зазначив він.

Голова Єврокомісії (ЄК) Урсула фон дер Ляєн заявила своєю чергою, що всі учасники саміту ЄС - "Східне партнерство" закликали Росію до деескалації на кордоні з Україною.

"Ми поділяємо стурбованість щодо ескалації на кордоні України. Ми закликаємо Росію до деескалації і утриматися від будь-яких агресивних дій" , - сказала вона.

При цьому саміт "Східного партнерства" у декларації закликав дозволити конфлікти в регіоні, але не згадав РФ.